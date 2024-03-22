عاجل.. رسميًا.. تحريك أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الجمعة

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تمت مؤخرا.

وأشارت اللجنة في بيان رسمي لها، إلى أنه في ضوء إجراءات تحرير سعر الصرف، والتي كانت له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:

البنزين 95 13.50 جنيه / لتر.

البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.

الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3.

البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة.