الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

حبس
حبس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك، من خلال الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.

وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبيَّن احتوائهم على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي").

وأقرَّ بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاموال العامة الجريمة المنظمة مركز شرطة العدوة النصب موظف خدمة عملاء بالبنك التسوق الالكتروني

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