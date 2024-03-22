ضبط 10 لصوص في حملة مكبرة بـ3 محافظات

تمكَّن قطاع الأمن العام ضبط 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبو قرقاص – المنيا - مطاى) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، واعترفوا بارتكاب (41) واقعة، وأرشدوا عن (95) بابًا حديديًا.

كما تمكَّن من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة (4 بطاريات جافة مخصصة لتغذية لوحات الكمبيوتر - 4 كابلات مختلفة الأحجام) من داخل إحدى غرف تحكم ضخ الغاز الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر سعد وأرشدوا عن المسروقات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كما تم ضبط (عاطلَين) لقيامهما بسرقة استراحة خاصة بإحدى الوحدات المحلية بإدفو بمحافظة أسوان، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.