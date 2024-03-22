توفر 3 ملايين طن سنويًا.. "الزراعة" تعلن زراعة 7 أصناف أرز جديدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، عن 7 أصناف جديدة من محصول الأرز ستتم زراعتها هذا العام في 9 محافظات منتجة للأرض، ومنها أصناف تتحمل الملوحة والجفاف مبكرة النضج.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية ضرورة الالتزام بزراعة التقاوي المعتمدة والمنتقاه، والتعامل مع المصادر الرسمية، باعتبارها عوامل نجاح الموسم، والسبيل الأمثل لتحقيق أفضل معدلات الإنتاجية من قبل جموع مزارعي محصول الأرز.

وأشار التقرير إلى قائمة الأصناف المعتمدة لزراعة محصول الأرز، التي وفرتها وزارة الزراعة ومعهد المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية تشمل: صنف "جيزة 177" قصير العمر عريض الحبة فترة مكوثه في الأرض لا تتعدى 120 إلى 125 يومًا، ويحتاج لأرض خصبة ولمياه ري نيلي، وصنف "جيزة 178" صنف عالي الإنتاجية وفترة مكوثه في الأرض تتراوح بين 130 و135 يومًا، وأكثر الأصناف توافقًا وتأقلمًا مع التغيرات المناخية المتطرفة، ويصلح للزراعة بالأراضي ذات الملوحة المرتفعة وبنهايات الترع ويروى بماء الصرف الزراعي والمياه المخلوطة والمياه مرتفعة الملوحة ويحول دون امتصاص العناصر الثقيلة .

أضاف التقرير أن الأصناف تشمل صنف "جيزة 183" بديل ومتمم لصنف "جيزة 178" صنف عالي الإنتاجية فترة مكوثه في الأرض تتراوح بين 100 يومًا يتحمل الإجهادات البيئية المختلفة كالملوحة، الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة وصنف "جيزة 179" عالي الإنتاجية يتوافق مع جميع البيئات ويتحمل جميع الإجهادات المختلفة كالملوحة، والجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، ويمكن زراعته بالأراضي الخصبة أو غير الخصبة يروى بالمياه الطازجة أو مياه الصرف الزراعي فترة مكثه في التربة بزراعات الشتل 120 إلى 125 يومًا يمكث 110 أيام حال اتباع تقنيات الزراعة الحديثة الجافة، على المصاطب.

وقال التقرير إن الأصناف تشمل أيضا صنف "سخا 101" فترة مكثه بالتربة تتراوح بين 140 و145 يومًا، وصنف "سخا 108" متوسط التحمل للإجهادات البيئية فترة مكوثه بالتربة تتراوح بين 135 يومًا متوسط إنتاجيته، وقد يصل إلى 5 أطنان للفدان تحت نظم الإدارة المثلى يزرع في الأراضي الخصبة يروى بالمياه النيلية الطازجة وصنف «هجين مصر1» عالي الإنتاجية، متوسط 5.5 طن للفدان تحت نظم الإدارة المثلى يتحمل الإجهادات الحرارية يمكن زراعته تحت ظروف الري بالرش والتنقيط.

وكشف التقرير عن أن محصول الأرز من أعلى المحاصيل استهلاكًا لغاز ثاني أكسيد الكربون، بمتوسط 4 طن للفدان في الموسم الواحد، مع قلة معدل انبعاثات غاز الميثان من الحقول المنزرعة به، والتي لا تتجاوز 7 كجم سنويًا.

وقال الدكتور حمدي موافي، رئيس البرنامج القومي للأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ستقوم بزراعة 50% من مساحات الارز بالاصناف الجديدة، حيث إن الأصناف التي تم استنباطها حققت وفرة كبيرة في كميات المياة المستخدمة في الزراعة ونجحت في تراجع الاستهلاك 4 آلاف متر مكعب للفدان بدلًا من 6 آلاف متر مكعب خلال الموسم الواحد بتوفير 2000 مترمكعب.

وأضاف موافي لـ"الدستور"، أن الوزارة تسعى إلى توفير ما يقرب من 3 ملايين طن من الأرز الأبيض وتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي ومواصلة مواجهة تحديات نقص المياه، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية حقق طفرة كبيرة في استنباط أصناف من الأرز ومنها سخا 101 وسخا 102 وسخا 103و104، وجيزة 177 وجيزة 178 وياسمين المصري، والأرز الأسود وجيزة، 181 وجيزة 182.