أبرزها "ليالى المقامات الروحية" ببيت السنارى.. أمسيات وسهرات رمضانية اليوم

ليالي المقامات الروحية، واحدة من أمسيات وسهرات رمضانية، يشهدها اليوم الجمعة 22 مارس والموافق 12 رمضان، التي تنظمها وزارة الثقافة عبر مراكزها وقطاعاتها المختلفة، نرصدها لكم في هذا التقرير.

ليالي المقامات الروحية ببيت السناري

ففي التاسعة والنصف مساء، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ليلة جديدة من ليالي المقامات الروحية رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح، ويحيي سهرة الليلة فرقة “الفجر” للإنشاد الديني.

في ذات السياق وضمن أمسيات وسهرات رمضانية تعقد اليوم، يقام بمركز إبداع قبة الغوري بالحسين، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مجلس الصلاة علي رسول الله، بقيادة الشيخ المنشد حسين البيومي.

وفي نفس التوقيت ــ التاسعة مساء ــ تتواصل ببيت السحيمي بشارع المعز، عروض الأراجوز وخيال الظل، والتي تقدمها فرقة ومضة، إخراج الفنان نبيل بهجت.

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، اليوم الجمعة، يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، في التاسعة مساء، العرض المسرحي الغنائي "أهل الخطوة"، من تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين وإخراج محمد نجلة.

الفنانة "آية عبدالله" تحيى الليلة الخامسة لــ "هل هلالك"

وفي الثامنة والنصف، وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، تنطلق فعاليات الليلة الخامسة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وتحيى الفنانة "آية عبدالله" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة من أشهر الأغانى التى تغنى بها نجوم الطرب فى مصر .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة 15 ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك، كما يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

إيهاب يونس وعبد الرحمن بلاله ضيفا الحضرة على المكشوف

وفي إطار أمسيات وسهرات رمضانية اليوم، يستقبل المسرح المكشوف بدار الأوبرا بالجزيرة، حفل لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، في التاسعة والنصف مساء، بمشاركة المنشدان إيهاب يونس وعبد الرحمن بلاله .

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الاناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية الدينية منها ابتهال الصائم، البردة، إلي المدينة، أننا فقراء، أول كلامي بمدح، زي النبي، يامجلي القمر بالنور، خذوني علي عيبي، خذني إليك، نور البدر، المسك فاح، ياللي أنت رايح للنبي، مدد ياسيدة، أدركنا يا الله، أهلا رمضان وغيرها .

وفي التاسعة والنصف مساء، يحتضن المسرح الصغير بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، حفل فني موسيقي، والذي تحييه الفنانة عازفة الهارب منال محيي الدين وفرقتها الموسيقية.

هذا ويتضمن الحفل مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني لعمر خيرت و فيروز و أم كلثوم و أسمهان و بليغ حمدي وغيرهم.