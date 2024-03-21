برلماني: لقاء الرئيس بـ"بلينكن" رسالة جديدة من مصر بوقف العدوان الإسرائيلي في غزة

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جولته الجديدة بالمنطقة، رسالة جديدة وواضحة من مصر برفض التهجير في الأراضي الفلسطينية ورفض استمرار العدوان.

وأشار الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الولايات المتحدة والذي نقل تقدير الرئيس بايدن، لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رسائل مصر خلال لقاء بلينكن واضحة تماما، وعلى حكومة الاحتلال أن تعيها جيدا قبل أن تنزلق المنمطقة برمتها في صراع حاد واضطرابات مدوية.

ولفت النائب، إلى تكرار مصر، وتأكيدها من خلال الرئيس السيسي، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والنظر فيما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، والتحذير من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، وفتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم النائب احمد الخشن، أن العالم بأجمعه وفي مقدمته الولايات المتحدة، يثمن الدور المصري في الأزمة الراهنة وتحركاتها المستمرة لوقف العدوان وتداعياته على المنطقة.

من جانبه هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أمهات مصر بعيد الأم الذي يوافق اليوم 21 مارس، مؤكدا أن هذا العيد تكريم كبير لمشوار كفاح سطرته كل أم مصرية بجهد وتعب وسهر وتضحية من أجل أبنائها، وأن حقها أكبر بكثير من تحديد يوم عيد لها، ولكن كل يوم هو عيد لكل الأمهات.