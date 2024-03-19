الثلاثاء 19 مارس 2024
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سياسي

حافظ عمران: القضية الفلسطينية تتواجد كقضية أولى على أجندة الوطن

النائب حافظ عمران
النائب حافظ عمران

أكد النائب حافظ عمران، عضو مجلس الشيوخ، أن تواصل قوافل المساعدات المقدمة من مصر، وعبر التحالف الوطني للعمل الأهلي لقطاع غزة، دليل على الدور التاريخي لمصر في مساندة القطاع وفي نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره.

وقال عمران، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر الأكثر مساعدة لقطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، بآلاف الأطنان والمساعدات الغذائية والدوائية والعلاجية ولوازم الشتاء وغيرها من مختلف ألوان المساعدات، وهو ما ينطلق بتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلة مساعدات تضم 300 شاحنة في رمضان لدعم غزة تضم 300 قاطرة، وهو انطلاقًا من تمسك مصر بدعم القضية الفلسطينية قيادة وشعبًا على كافة المستويات وبكل الصور الإغاثية والإنسانية الممكنة للوقوف بجواره في هذه الظروف العصيبة.

وشدد نائب القليوبية على أن القافلة تضم أكثر من 3.5 ألف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال، 25 طنا من المياه، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها يأتي في إطار دور مصر الريادي والسبّاق لدعم غزة.

واختتم النائب حافظ عمران بالإعراب عن التقدير العربي والعالمي لدور مصر، ومواقفها الرافضة للتهجير واستمرار العدوان وضرورة وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد، وهو ما يؤكد زعامتها ووجود القضية الفلسطينية كقضية أولى على أجندة الوطن.

على صعيد آخر، قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولى، إن هناك الكثير من العوائق والتحديات التى تواجه الطلاب المصريين بالخارج، والتي تتطلب  المواجهة ووضع الحلول  من خلال مساعدتهم وتقديم العون لهم فى مرحلة الدراسة لتعظيم درجة الانتماء لديهم ومن ثم الاستفادة منهم.

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