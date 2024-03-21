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مصر

"يحيى وكنوز 3".. مواعيد إعادة الحلقة 10 من المسلسل الرمضاني

مسلسل يحيى وكنوز
مسلسل يحيى وكنوز

يتصدر السؤال عن مسلسل الرسوم المتحركة الناجح مغامرات يحيى وكنوز في جزئه الثالث ومواعيد العرض والإعادة للمسلسل الذي يتابعه قطاع كبير من المشاهدين، لا سيما الأطفال كونه ساهم على مدار الثلاث مواسم في سرد العديد من الحكايات الوطنية والتاريخية بأسلوب شيق وممتع، وحقق مسلسل يحيى وكنوز 3 الحلقة العاشرة نجاحًا كبيرًا منذ عرضها، مساء أمس. 

مسلسل يحيى وكنوز 3 تفاصيل أحداث الحلقة 10 

وخلال الحلقة 10 من مسلسل (يحيى وكنوز 3) أحيا أبطال مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3 ذكرى نصر العاشر من رمضان «السادس من أكتوبر»، حيث حققت مصر انتصارًا ساحقًا على القوات الإسرائيلية واستردت سيناء، وهي الذكرى التي تحتفل بها الأمة المصرية والعربية كل عام بكل التقاويم، وقد شرح مدرس مادة الدراسات الاجتماعية في مسلسل يحيى وكنوز نصر أكتوبر للطلاب، وذلك على أنغام "كان ياما كان" لنيفين محمود.

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ورسمت أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3 صورًا تجسد الجنود المصريين، بالإضافة إلى الطائرات والدبابات، لتمثيل الملحمة التي شاركوا فيها في حرب العاشر من رمضان. وبعد الانتصار، تظهر اللقطات أيضًا ازدهار الأراضي الزراعية والمصانع والمباني والمدن الجديدة، معبرةً عن مرحلة الازدهار التي تشهدها مصر.

مسلسل يحيى وكنوز 3.. مواعيد إعادة  الحلقة 10 

وتعرض إعادة الحلقة 10 من مسلسل يحيى وكنوز 3 على قناة دي إم سي على تمام الساعة 1:30 وهي متوفرة على مدار اليوم على منصة واتش إت.

أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3 

"فريق العمل في مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث يستعد قبل عرضه في رمضان 2024، يتضمن مسلسل "يحيى وكنوز 3"، الذي سيُعرض في شهر رمضان لعام 2024، مجموعة كبيرة من النجوم الكبار والشباب، حيث يقوم الطفل إياد يحيى بدور يحيى، بينما تقوم بثينة هاني بدور كنوز، ويشارك النجم عصام السقا في دور أستاذ عصام.

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يُعرض مسلسل يحيى وكنوز  3 الحلقة 11 مساء اليوم، الخميس، على قناة "dmc دراما" في تمام الساعة 10:30 مساءً ويُعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويتوفر أيضًا على منصة ووتش ات Watch IT.

قصة مسلسل يحيى وكنوز 3 

"يحيى وكنوز" يروي قصة صبيين يحيى وكنوز يعيشان في قرية صغيرة، حيث يقعون في مغامرات مشوقة تجمع بين الخيال والواقع. يحيى، الذكي والشجاع، وكنوز، الذي يتميز بطيبة قلبه وحنانه، ينطلقان في رحلات استكشافية تكشف لهما عن أسرار الطبيعة والحياة البرية في جوٍ مليء بالإثارة والمغامرة. 

ويتعلم الصديقان دروسًا قيمة عن الصداقة والشجاعة والتعاون أثناء مواجهتهم لتحديات جديدة ومثيرة في كل حلقة. بمساعدة أصدقائهم وقادتهم الحكماء، يخوض يحيى وكنوز مغامرات مثيرة تجذب الجمهور إلى عالمهم الخيالي المليء بالمفاجآت والتشويق.

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