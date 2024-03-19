مسلسل يحيى وكنوز 3.. موعد عرض الحلقات وأبطال العمل

يعرض مسلسل يحيي وكنوز 3 ضمن موسم دراما رمضان 2024 علي شاشات وقنوات المتحدة.



قنوات عرض مسلسل يحيى وكنوز الحلقة العاشرة

ويعرض علي قناة DMC عرض أولى حلقات الموسم الثالث من المسلسل بعد النجاح الكبير الذى حققه من قبل خلال السنوات الماضية.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز الحلقة التاسعة

تأتي مواعيد عرض المسلسل الكرتونى يحيى وكنوز 3 يوميًا على شاشة قناة dmc حصريًا فى تمام الساعة 6:05 مساء، كما يتم عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل يحيى وكنوز 3



وتدور أحداث المسلسل يحيى وكنوز في الجزء الثالث بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد وتحديدا عصر الأسرات المصرية القديمة.

ويتبين ذلك من خلال مغامرات طفل يسمى يحيى وشقيقته كنوز، اللذان يتعرفان على حياة الملوك العظام الذين عاشوا في مصر القديمة.

أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3



يتناول المسلسل في الجزء الثالث موضوعات مختلفة، مثل الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم.



وكان محمد عدلى مؤلف يحيى وكنوز أشار خلال لقاء له من قبل عبر الشاشات التليفزيونية إلى أن "يحيى وكنوز" فى موسمه الثالث يعد نقلة جديدة على مستوى الرسوم والدراما ومغامرة محسوبة للشركة المتحدة.

وتابع: وقفنا على أن نشتبك مع الهوية المصرية، وتوصلنا إلى الحفاظ على هذه الهوية، وأن مصر دولة ليست بالعادية، كما نعمل على مواجهة أى شخص يحاول تزييف التاريخ، ودخلنا عصور مختلفة ما بين المصرى القديم واليونانى القديم والتاريخ الإسلامى على أرض مصر.

شخصيات جديدة انضمت للعمل في الجزء الثالث

ويستكمل المسلسل في الجزء الثالث مغامرات "يحيى"، بعد انضمام العديد من الشخصيات الجديدة إلى هذا الجزء.