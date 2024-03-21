الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الإيسيسكو" تدعو للتعاون لضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة

الإيسيسكو
الإيسيسكو

نبهت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى ظاهرة ندرة المياه في معظم دول العالم الإسلامي، ودعت إلى التعاون والعمل المشترك لضمان حق الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة. 

وأضافت الايسيسكو، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس من كل عام، أن 29 دولة من هذه الدول تعاني من الإجهاد المائي من ضمنها 18 دولة ذات مستوى إجهاد حرج، وأن متوسط موارد المياه المتجددة فيها لا يتجاوز 3806 مترات مكعب للفرد سنويا، فيما يبلغ المتوسط العالمي 7027 متر مكعب للفرد.

الآثار: معرض أثري بمتحف ملوي بمناسبة اليوم العالمي للمياه

وأكدت بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يأتي هذا العام تحت شعار: "المياه من أجل السلام" على التزامها الثابت بالنهوض بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وحماية البيئة، وتعزيز السلام والأمن عبر تكثيف جهودها بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات ومراكز الأبحاث الدولية والإقليمية، لمواجهة أسباب الفقر المائي وتداعياته، وحث المجتمع الدولي على السعي لبناء مستقبل يتمتع فيه كل فرد بغض النظر عن موقعه الجغرافي، بحق الوصول المستدام إلى مياه نظيفة.

وأشار البيان إلى ما توليه الإيسيسكو من اهتمام كبير بقضايا التغيرات المناخية داخل دولها الأعضاء ومنها قضية ندرة المياه، وكذلك مساهمتها في معالجة التحديات الناجمة عن هذه المخاطر من خلال إطلاق عدد من البرامج الهادفة إلى تحسين إدارة الموارد المائية ومنها برنامج الإيسيسكو لتحسين جودة المياه وخدمات الصرف الصحي في المدارس الريفية بعدد من دول العالم الإسلامي.

txt

مدير عام الإيسيسكو يستقبل الدكتور أسامة الأزهري

وأكدت الإيسيسكو أهمية تعزيز تبادل الخبرات الدولية والإقليمية في بناء قدرات علمية وريادية تستطيع مواجهة تحديات المستقبل في مجالات الأمن المائي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وإدارة الأزمات لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإرساء أسس السلام المستدام.

إيسيسكو اليوم العالمى للمياه التنمية المستدامة المتوسط العالمي المياه من أجل السلام

مواد متعلقة

فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو - حمدان للتطوع فى تطوير المنشآت التربوية 2024

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

على جمعة يوضح ضوابط التعامل الشرعى مع الشاذ الجنسى

على جمعة: التحول الجنسى يجوز بشروط

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى على طبيب داخل مستشفى المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة