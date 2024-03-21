سفيرات "التربية النوعية" بسوهاج ينتجن مستحضرات تجميل ووجبات مستدامة

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بسفيرات الغذاء الصحي من طالبات الفرقة الرابعة بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، وذلك بمقر مكتبه بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتورة داليا هيكل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومؤسس وقائدة "سفيرات الغذاء الصحي بصعيد مصر"

وثمن الدكتور حسان النعماني فكرة المبادره التي تعد الأولى من نوعها والتي تهدف الي إعادة تدوير المخلفات الغذائية، وإنتاج مستحضرات تجميل ووجبات غذائية صحية مستدامة تتوافق مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، وتدريب الطالبات علي كيفية تصميم كتاب الكتروني علي المواقع العلمية المتخصصة لنشر تلك الابتكارات ومواكبه التطور الرقمي ولفتح أفاق بحثيه وتوسيع دائرة المعرفه للباحثين وذوي الاختصاص.

وأشاد النعماني بإبداع الطالبات خلال عرضهن مشروعاتهن البحثية وابتكاراتهن من المنتجات التجميلية، حيث ارتدت كل طالبه بطاقة تعريف خاصة بمشروعها البحثي اشتملت علي الباركود الخاص به، واطلع رئيس الجامعة علي كتاب كل طالبه الذي تم نشره علي المواقع العلمية المتميزة، من خلال تلك الأكواد حيث تم عرض محتوى الكتاب من صور وفيديوهات ونصوص تم إعدادها على أسس علمية وبحثيه سليمة.

وأوضحت الدكتوره داليا هيكل، أن المبادرة تسعى إلى خلق خريج صديق للبيئة ولديه ثقافة غذائية وركائز رقمية تمكنه من المنافسة في سوق العمل، مضيفة أن المنتجات التي عرضتها الطالبات اشتملت على الصابون، كريمات ترطيب، كريمات معالجة لآلام المفاصل والالتهاب، مقشر للجسم، وروائح عطرية وبخور وشموع، حيث تم ابتكار تلك المنتجات من خلال استخدام ٥٥ عشبة طبيعية واستعمال المواد الفعالة الموجودة بالمخلفات الغذائية لدعم كل منهما الآخر.

وفي لفتة طيبة عقب انتهاء اللقاء مع رئيس الجامعة قامت الطالبات احتفالًا بعيد الأم بتوزيع منتجاتهم من مستحضرات التجميل على الأمهات من عضوات هيئة التدريس، والهيكل الإداري داخل الجامعة.