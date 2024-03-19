رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب المغتربين الإفطار الجماعى

وسط أبنائه الطلاب المغتربين من كليات الجامعة المختلفة؛ حرص الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، التواجد بين الطلاب، وتناول الإفطار معهم، فى لقاء أسرى بمناسبة شهر رمضان المبارك، مساء اليوم، وذلك بمبني (ج) للطلاب، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد النعماني، أن إدارة الجامعة تعتبر طلابها المغتربين بمثابة أبنائها، خاصة طلاب "قادرون باختلاف"، لذا تسعى دائمًا للاهتمام بهم وتوفير أجواء تعليمية ومعيشية لهم على أعلى مستوى، داعيًا الطلاب إلي ضرورة استثمار هذه الأيام المباركة في تحصيل العلم والعمل.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، إن إدارة الجامعة تبذل قصاري جهدها لتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب، وتذليل كافة التحديات التى تواجههم، مضيفًا أن رئيس الجامعة استمع إلى بعض الطلاب لمعرفة آرائهم فى جودة الأطعمة المقدمة وتنوعها واحتياجاتهم المختلفة.

وفى نهاية اللقاء، حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، معربين عن سعادتهم بمشاركته لهم بالإفطار، وذلك فى أجواء رمضانية مبهجة اتسمت بالمحبة والألفة والروح الأسرية.

فيما أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا للمكتبات، وتحرص علي توفير كافة الكتب والمراجع العلمية الحديثة لتقديم الخدمات التعليمية والبحثية التي يحتاجها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثون، مضيفًا أنه تم ربط مكتبتي كلية الطب البشري والعلوم ببنك المعرفة المصري؛ للحصول على المعلومات بأسرع وقت وأقل جهد، وتزويدهم بالعشرات من أجهزة الكمبيوتر الحديثة، والإنترنت فائق السرعة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لسير العمل داخل مكتبة كليتي العلوم والطب البشري داخل مبني الخدمات بالحرم الجامعي القديم، يرافقه الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري، وإيمان كامل أحمد، مدير مكتبه كلية الطب، ومحمد مختار، مدير مكتبه كلية العلوم وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما تفقد الدكتور حسان النعماني، القاعات والغرف المختلفة داخل المكتبات، مشيدًا خلال جولته بالخدمات المقدمة، مضيفًا أنها يوجد بها قسم خاص بالرسائل العلمية "الماجستير والدكتوراه"، ومكتبة خاصة بالطلاب بها نسخ متعددة من الكتب مما يتيح الاستعارة.

التقي "النعماني" خلال جولته مع بعض الطلبة والطالبات في قاعات المطالعة، ودار بينه وبين الطلاب حوار مباشر لاستطلاع رأيهم في الخدمات المقدمة، وحثهم على القراءة والبحث الذي سيسهم في تنمية قدراتهم ومساعدتهم على سرعة التعلم وتوسيع آفاقهم ومداركهم، كما استمع إلى مقترحاتهم لتقوم المكتبة بتقديم خدمات طلابية أفضل.