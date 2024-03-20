"IFAD" تمنح أستاذ بـ "زراعة سوهاج" جائزة الدكتور محمد الشال فى علوم البساتين

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور مصطفي عبد القادر المدرس بقسم البساتين بكلية الزراعة، لحصوله على جائزة ومنحة العالم الجليل الدكتور محمد الشال أحد رواد علوم البساتين بمصر والوطن العربي، والمقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية العلمية والمجتمعية IFAD لعام 2023 /2024، موضحًا أن تلك الجائزة تساهم فى دعم وتشجيع شباب الباحثين، وتكوين أجيال من الرواد فى المجالات البحثية لعلوم البساتين بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي فى المجال الزراعي بالجامعات المصرية لتلبية احتياجات المجتمع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور خلف همام عميد الكلية، إن المؤسسة الدولية للتنمية العلمية والمجتمعية تهتم برعاية المبادرات المستدامة وإثراء البحث العلمي والنهوض بالعملية التعليمية التربوية، ورفع المستوي الثقافي للشباب وتمكينهم من المشاركة والتفاعل فى خطط التنمية المجتمعية، مضيفًا أن المؤسسة تحرص أيضًا على التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الطبية والعلمية والمنظمات المجتمعية الرائدة، من أجل تنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوي الوعي لدي الفئات المهمشة فى المجتمع.

ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفي عبد القادر، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر ورعايته لشباب الباحثين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرفع مستوى البحث العلمي بالجامعة، موجهًا شكر خاص للمؤسسة الدولية للتنمية العلمية والمجتمعية، لمنحها الدعم والتمويل الكامل للمشروع البحثي الفائز بالجائزة، والشكر الموصول لممثلي لجنة التحكيم والتقييم للمشروعات البحثية المقدمة، موضحًا أن المشروع يناقش كيفية تحقيق التكامل بين النباتات المثبتة للنيتروجين تكافليا والنباتات المستهلكة له لتحقيق مبدأ الزراعة الدائرية Circular farming والتي تعتبر أداة من أدوات التحول نحو الاقتصاد الحيوي Bio-economy، سعيا نحو خفض الانبعاثات الغازية والبصمة الكربونية للنشاط الزراعي من خلال تقليل المدخلات الكيماوية (الأسمدة) في العملية الإنتاجية، للوصول لاستدامة النظم الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي فى مصر.