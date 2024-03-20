جامعة سوهاج تنظم مؤتمر "أبصر" لتأهيل طلاب الصيدلة لسوق العمل

نظم اتحاد طلاب من أجل مصر بكلية الصيدلة بجامعة سوهاج، مؤتمر بعنوان "أبصر"، والذي يهدف إلى صقل مهارات طلاب الكلية لتأهيليهم لسوق العمل الصيدلي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد صلاح، والدكتور ممدوح فوزي وكلاء الكلية، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الهدف من تنظيم تلك المؤتمرات هو تخريج جيل على أعلى كفاءة ومهارات علمية وبحثية ومعرفية في مجال الصيدلة، ويتوافق مع النظام التعليمي الحديث بالخارج، ليكون متميزًا متطلعًا إلى المستقبل، واعيًا بالتطورات والفرص الحديثة التي تطرأ على المجال، ليكون قادر على اقتحام سوق العمل والمنافسة به بقوة داخل أو خارج مصر.

وأكد الدكتور محمد صلاح أهمية توعية الشباب بمجالات الصيدلة، إلى جانب أهمية مشاركتة في الأنشطة الطلابية المختلفة نظرًا لأهميتها في بناء شخصيته، حيث تفتح الآفاق له وتضعه علي الطريق الصحيح لبداية حلمه ومساعدته في الوصول لأهدافه.

وأضاف الدكتور ممدوح فوزي، أن المؤتمر تطرق إلى العديد من المحاور، منها أهمية تأهيل الجيل القادم من الصيادلة لسوق العمل وتنمية مهاراته، وأهمية توفير السبل لاظهار إمكانياته وقدراته في كافة مجالات الصيدلة، استعراض أيضًا أهمية مهنة الصيدلة، ودورالصيدلي في المجتمع ومجالات العمل.

وأوضح الدكتور علاء غالب، أن المجال الصيدلي من أهم المجالات الطبية، لذا تحرص الجامعة علي تنمية مهارات الطلاب والخريجين وإكسابهم مهارات إضافية تعطيهم ميزات نسبية عن الانضمام لسوق العمل، مضيفًا انه شارك بالمؤتمر أكثر من 150 طالب وطالبة بالكلية.

يذكر أنه حاضر بالمؤتمر كل من الدكتور أحمد أبو الحسن مدير موارد بشرية والدكتورة إرادة فتاح، حيث تحدثا عن مجالات الصيدلة والتسويق، وكيفية تأهيل الطلاب لسوق العمل الصيدلي.