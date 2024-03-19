ربط مكتبة كليتي الطب البشري والعلوم ببنك المعرفة المصري بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا للمكتبات، وتحرص علي توفير كافة الكتب والمراجع العلمية الحديثة لتقديم الخدمات التعليمية والبحثية التي يحتاجها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، مضيفًا أنه تم ربط مكتبتي كلية الطب البشري والعلوم ببنك المعرفة المصري للحصول على المعلومات بأسرع وقت وأقل جهد، وتزويدهم بالعشرات من أجهزة الكمبيوتر الحديثة، والإنترنت فائق السرعة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، لسير العمل داخل مكتبة كليتي العلوم والطب البشري داخل مبني الخدمات بالحرم الجامعي القديم، يرافقه الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، وإيمان كامل أحمد مدير مكتبه كلية الطب، ومحمد مختار مدير مكتبه كلية العلوم وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما تفقد الدكتور حسان النعماني، القاعات والغرف المختلفة داخل المكتبات، مشيدًا خلال جولته بالخدمات المقدمة، مضيفًا أنها يوجد بها قسم خاص بالرسائل العلمية "الماجستير والدكتوراه"، ومكتبه خاصه بالطلاب بها نسخ متعددة من الكتب مما يتيح الاستعارة.

والتقي النعماني خلال جولته، مع بعض الطلبة والطالبات في قاعات المطالعة ودار بينه وبين الطلاب حوار مباشر لاستطلاع رأيهم في الخدمات المقدمة، وحثهم على القراءة والبحث الذي سيساهم في تنمية قدراتهم ومساعدتهم على سرعة التعلم وتوسيع آفاقهم ومداركهم، كما استمع الى مقترحاتهم لتقوم المكتبة بتقديم خدمات طلابية أفضل.

كما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تشغيل جهاز "الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري"، بوحدة فحوصات أمراض العيون، والذي يعد أحدث جهاز في صعيد مصر لرسم الشبكية والعصب البصري، وذلك بالمستشفي الجامعي القديم.

وأكد النعماني، علي أنه يتم تزويد المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة الطبية علي المستوي المحلي والعالمي، بهدف تقديم خدمات طبية علي اعلي مستوي، إلى جانب خدمة المرضي من ذوي الهمم من ذوي الإعاقة البصرية للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة، موضحًا أن الجهاز يستخدم أيضًا لعمل أبحاث في مجال العيون لطلاب الدراسات العليا من حملة الماجستير والدكتوراة، مما يساهم صقل مهارات الأطباء ورفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الجهاز يستخدم في تشخيص ومتابعة أمراض الشبكية الوراثية ومنها العشى الليلي، كما يستخدم لتشخيص ومتابعة أمراض اعتلال الشبكية ومنها السكري وجلطات الشبكية والمياه الزرقاء، ومتابعة إلتهابات ضمور العصب البصري، كما يستخدم في إكتشاف حالات إدعاء العمي والهستيريا.

وقال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن وحدة فحوصات أمراض العيون يتردد عليها المرضي من جميع محافظات جنوب الصعيد لإجراء رسم الشبكية والعصب البصري لكونها تضم الجهاز الوحيد المتوفر في مستشفى حكومي بجنوب الصعيد.

ومن جهته، أوضح الدكتور مرتضي أبوزيد مدير الوحدة، أن الجهاز موجود بالمستشفي الجامعي القديم بالطابق الرابع ويعمل طوال ايام الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، موجهًا شكر لإدارة الجامعة لدورها الملموس في توفير مكان مجهز علي أعلي مستوي وتوفير الكابلات والمستهلكات الخاصة بالجهاز، لكي يعمل بكفاءة، وتدريب الأطباء والمساعدين علي تشغيله والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.