الخميس 21 مارس 2024
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سياسي

برلماني: ذكرى "العاشر من رمضان" علامة فارقة في تاريخ البطولات المصرية

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

تقدم النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

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مبعث اعتزاز شعب مصر

وأوضح النائب الصافى عبد العال أن هذه الذكرى الغالية ستظل دائمًا مبعث اعتزاز شعب مصر بالقوات المسلحة ورجالها الذين توّجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بانتصارهم في العاشر من رمضان واسترداد بقعة غالية علينا جميعًا.

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قال النائب، إن هذا اليوم سيبقى يومًا ملهمًا للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة، وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والرخاء والاستقرار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد هنأ رجال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتى ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، معربًا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال حفل الإفطار السنوي لقادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، إن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء.

وأضاف الرئيس أن الشعب المصري، يقدر الجهود والتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

كما وجه الرئيس السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن.

النائب الصافي عبد العال تهنئة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان الرئيس عبدالفتاح السيسي حرب اكتوبر القوات المسلحة

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