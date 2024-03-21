خلال شهر رمضان.. طريقة عمل كشرى دايت سهل ولذيذ فى وقت بسيط

يقدم "الدستور" خلال شهر رمضان الكريم مجموعة من الوصفات الصحية، وكذلك المشروبات الصحية المختلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان.

ونقدم طريقة عمل الكشري الصحية بشكل مختلف تمامًا.

الوصفة:

كشري دايت:

ملعقة زيت نخالة الأرز

كوب بصل محمر

2 كوب عدس بني منقوع 6 ساعات

3 أكواب عصير طماطم

3 فصوص ثوم

ملح- فلفل أسود- كمون

نصف كوب شعرية

نصف كوب أرز

نصف كوب مكرونة شوفان مسلوقة

حمص مسلوق

ماء مغلي

الدقة:

ملعقة زيت زيتون

عصير ليمون

خل

ماء

ثوم مفروم

فلفل حار

ملح- كمون

ملحوظات للوصفة:

نحط البصل في مصفاة علشان نتخلص من الزيت أفضل من المناديل.

العدس البني يكون ضعف الشعرية والأرز علشان نزود البروتينات في الوصفة.

ننقع العدس لمدة 6 ساعات فى الماء، ونسلقه فى ماء بكمون بيساعد في تقليل مشاكل الهضم للناس اللى بتتعب من البقوليات.

نسلق الحمص فى ماء بكمون بيقلل الانتفاخات وبيخرج الغازات من الحمص.

٨ ملاعق كشري عادى بتاع المحلات: ٨٤٠ سعرا حراريا.

٨ ملاعق كشري دايت: ٣٢٠ سعرا حراريا، وفيهم ٨ جرام دهون فقط، و٥١ جرام نشويات.

طريقة عمل الشركسية اللايت بالبشاميل.. خلال شهر رمضان

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه، ونقدم طريقة عمل الشركسية اللايت بالبشاميل الصحية بشكل مختلف تماما.

شركسية لايت ببشاميل دقيق الشوفان

المكونات:

صدور دجاج

بصلة مقطعة

جزرة مقطعة

عود كرفس

ورق لورا

مستكة

ملح

فلفل أسود

كوب حليب خالى الدسم

٣ ملاعق كبيرة دقيق الشوفان

ملعقة صغيرة ماء

٤ فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

عين جمل محمص.

يسلق الدجاج مع إضافة الملح والحبهان والقرفة والبصل وورق لاورا وقشر الليمون والبقدونس، وبعد تمام النضج ينشل الدجاج من المرق ويتبل مرة أخرى، ويترك جانبًا.

في نفس الوقت يضاف الأرز على الزبد فى القدر بعد ذوبانها ويشوح قليلا، ثم يضاف مرق الدجاج بالكمية المناسبة، ويترك حتى يغلى ويتشرب وينضج جيدًا.