الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفوق للماتادور.. ماذا قدم منتخب مصر أمام إسبانيا في الأوليمبياد؟

مصر وإسبانيا
مصر وإسبانيا

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 10 أغسطس المقبل.

وجاء منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة التي ضمت إسبانيا وجمهورية الدومينيكان ووصيف بطل أسيا.

وسبق أن واجه المنتخب الوطني الأوليمبي نظيره الإسباني من قبل، حيث وقع الفريقان في مجموعة واحدة خلال أوليمبياد طوكيو التي أقيمت في صيف 2021، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام إسبانيا في الأوليمبياد

وسبق أن التقى منتخبا مصر وإسبانيا في الأوليمبياد مرتين من قبل، الأولى كانت في الدور الأول نسخة 1992 التي أقيمت بمدينة برشلونة.

ووقتها فاز الفريق الإسباني بهدفين دون رد.

والتقى الفريقان مرة أخرى في دور المجموعات في أوليمبياد طوكيو الماضية، حيث تواجد الفريقان في المجموعة الثالثة التي ضمت الأرجنتين وأستراليا أيضًا وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

ونستعرض مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد الدومنيكان - يوم الأربعاء 24 يوليو - السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار بـ نانت.

الجولة الثانية: وصيف كأس آسيا 2023 ضد مصر، يوم السبت 27 يوليو - السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار بـ نانت.

الجولة الثالثة: إسبانيا ضد مصر، يوم الثلاثاء 30 يوليو - الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ماتموت أتلانتيك بـ بوردو.

وبدأت عملية بيع تذاكر مباريات كرة القدم بأولمبياد باريس في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

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