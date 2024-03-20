الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو يزعم اعتقال مسئولين بارزين بحماس

نتنياهو
نتنياهو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من المسؤولين البارزين بحركة حماس، وفق قوله.

وقال نتنياهو: "في الوقت الذي نستعد فيه لدخول مدينة رفح، وهو الأمر الذي سوف يستغرق بعض الوقت، نواصل العمل بكل قوة"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف "نواصل العمليات في خان يونس والمخيمات الوسطى من خلال استهداف واعتقال قادة حماس، كما فعلنا في مستشفى الشفاء ومن خلال تصفية المئات من الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اليوم الأربعاء أن طائرات سلاحه الجوي قامت بتصفية خمسة مسؤولين بارزين في رفح أمس الاول الاثنين، وهم سيد قطب الخشاش وأسامة حمد زاهر ومحمد وعوض الملاحي، الذين كانوا رؤساء مكتب الطوارئ التابع لحماس في شمال وشرق رفح، كما تم قتل هادي ابرو الرواس وهو مسئول عمليات بحركة حماس.

وادعى أنه قواته قتلت حتى الآن أكثر من 90 مسلحا من حركة "حماس"، خلال مداهماته المستمرة، لمستشفى "الشفاء" في مدينة غزة، إضافة إلى اعتقال أكثر من 300 من عناصرها.

رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو الاحتلال حماس

مواد متعلقة

اعتراض مسيرة يمنية فى البحر الأحمر

ارتفاعات قياسية فى أسهم "وول ستريت" بعد قرار الفيدرالى

رئيس البرلمان العربى: انتصار العاشر من رمضان أعاد للأمة العربية كرامتها

الجيش السودانى: سنلاحق قوات الدعم السريع فى أى مكان

ألمانيا قلقة حيال قانون الأمن الجديد فى هونج كونج

انتشال جثتين وإنقاذ 180 مهاجرًا قبالة سواحل صفاقس التونسية

المفوضية الأوروبية تخطط لدمج تدريجى للأعضاء الجدد بالاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى يرسل أول دفعة من صندوق دعم بقيمة 50 مليار يورو إلى أوكرانيا

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

عاجل| حسام حسن: "عايز لعيبة مشتاقة للمنتخب ومفيش حد ضامن مركزه"

بشرة للموظفين| موعد إجازة عيد الفطر 2024 وعدد الأيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة