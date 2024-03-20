اعتراض مسيرة يمنية فى البحر الأحمر

أعلنت القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أنها اعترضت طائرة مسيرة قادمة من اليمن كانت تستهدف الملاحة البحرية المدنية في البحر.

وقالت القوات البحرية الأوروبية، عبر حسابها على منصة "إكس": "اعترضت مروحية الفرقاطة الفرنسة طائرة بدون طيار قادمة من اليمن تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في البحر الأحمر".

وأضافت أن الأولوية هي "ضمان حرية الملاحة والأمن البحري من السويس إلى هرمز".

وتشن ميليشيات الحوثي من وقت لآخر هجمات على السفن التجارية، عرقلت حركة العبور في مياه مضيق باب المندب ومياه خليج عدن.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عمليات مهمة بحرية أوروبية باسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة "الحوثي" اليمنية.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، غارت جوية على مواقع للحوثي في المين، انتقاما من الهجمات الحوثية في التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر.