الهلال الأحمر الفلسطينى: هجوم إسرائيلى أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص فى جنين

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاربعاء، إن غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر قناتها على تطبيق "تلجرام" إن الاشخاص الثلاثة هم من كتيبة جنين التابعة لكتائب القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، محمود السعدي، وفق شبكة سي ان إن الأمريكية، إن الهجوم وقع بالقرب من مستشفى ابن سينا في جنين.

وقال الساعدي إن المصاب الذي لم يتم الكشف عن هويته في حالة حرجة مع حروق في جميع أنحاء جسده.

وقال جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام الإسرائيلي في بيان إن طائرة قصفت النشطاء داخل مركبة في منطقة جنين.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك أن أحد الأشخاص قتل المستوطن الإسرائيلي مئير تماري عام 2023 بالقرب من مستوطنة هرميش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع المصابين من الوصول إلى غزة

وفي سياق متصل، منعت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتًا الحكومة الإسرائيلية من إرسال مجموعة من المرضى الفلسطينيين الذين يعالجون في مستشفيات القدس الشرقية إلى غزة.

وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا مؤقتا يوم الأربعاء بعد استئناف قدمته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، وهي منظمة غير ربحية.

وقالت المحكمة في حكمها: “سيتوقع المدعى عليهم أنهم لن يغيروا الوضع الحالي في سياق الملتمسين 1-13 حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلب إصدار أمر مؤقت”.

ومن المقرر أن يتم نقل حوالي 24 مريضا فلسطينيا ومرافقيهم بالحافلات إلى غزة في وقت مبكر من صباح الخميس، ولكن تم تأجيل نقلهم مرتين لأسباب غير معروفة.

ومن بين الفلسطينيين، الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بالوصول إلى المستشفيات قبل 7 أكتوبر، هناك خمسة أطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، ومرضى السرطان الذين هم الآن في حالة شفاء، وعدد قليل من رفاقهم، وفقا لمسؤولي المستشفى.