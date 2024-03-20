نيويورك تايمز: بلينكن يصل جدة وسط جهود التوسط لوقف إطلاق النار في غزة

وصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، المحطة الأولى في جولة في الشرق الأوسط وسط جهود للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، والإفراج عن المحتجزين، والمساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

وبسحب صحيفة نيويوروك تايمز، فقد تأتي الزيارة إلى مدينة جدة في الوقت الذي تأمل فيه إدارة بايدن أن تتمكن من إقناع المملكة العربية السعودية بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهو هدف طويل المدى تعتبره الولايات المتحدة مهمًا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط الكبير.

الجولة السادسة لبلينكن تضم مصر والسعودية واسرائيل

وقالت وزارة الخارجية الامريكية، إن بلينكن سيكون في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء ومصر يوم الخميس للقاء "قيادة" البلدين.

وقال بلينكن للصحفيين في مانيلا امس الثلاثاء إن مناقشاته في الشرق الأوسط ستشمل خطط ما بعد الحرب لغزة والمنطقة ككل.

وقال أيضًا إنه سيتناول "الهيكل الصحيح للسلام الإقليمي الدائم"، في إشارة واضحة إلى الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية للتوسط في اتفاق مشترك.

ومن المرجح أن يتطلب مثل هذا الاتفاق من إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل إقامة أول علاقات دبلوماسية رسمية على الإطلاق مع المملكة العربية السعودية.

وفي المقابل، يريد السعوديون من الولايات المتحدة وإسرائيل دعم إنشاء برنامج نووي مدني على الأراضي السعودية، بالإضافة إلى دعم عسكري أكبر من واشنطن.

وبعد فترة من العلاقات المتوترة للغاية، وجد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس بايدن أرضية مشتركة في وقت سابق من هذا العام حول استكشاف صفقة محتملة تعترف فيها المملكة العربية السعودية بإسرائيل وتقيم علاقات دبلوماسية.

وقد رفضت العديد من الحكومات العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، منذ فترة طويلة إقامة علاقة دبلوماسية مع إسرائيل قبل إنشاء الدولة الفلسطينية.

وتأتي زيارة بلينكن في الوقت الذي انضم فيه مفاوضون من إسرائيل إلى مسؤولين من مصر وقطر لعقد اجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى المسلحين الفلسطينيين.كبير الدبلوماسيين الأمريكيين يبدأ رحلة إلى الشرق الأوسط من المملكة العربية السعودية.

وتابعت الصحيفة أن الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات واقامة علاقة جيدة.