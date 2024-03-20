الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"فايز" يطالب بإثبات نشوز زوجته: "أهلها خدوا فلوسي وبناتي وفضحوني"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"أهلها فضحوني في مكان شغلي وكل همهم الفلوس"، بهذه الكلمات بدأ بها "فايز.س" دعواه التي تقدم بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، يطالب فيها بإثبات نشوز زوجته، تحمل رقم 476 لسنة 2024.

وقال فايز في دعواه: “مر على زواجنا نحو السبع سنوات وأثمر عن إنجاب بنتين، ومنذ زواجنا وأنا أعاني من زوجتي وأهلها أشد معاناه، بسبب طمعهم الدائم في أموالي وخيري وبرغم ذلك لم أبخل عليهم بأي شيء”.

وتابع الزوج: “منذ زواجنا وأجبرتني زوجتي على عمل راتب شهري لوالديها برغم أن لديها شقيقان أكبر منها لكن لا يساعدونهما، وبالفعل أصبح لديهما راتب شهري مثلما أفعل مع والدي بالظبط”.

استكمل فايز: “منذ فترة قمت ببيع شقة كنت أمتلكها قبل زواجي وأجبرتني زوجتي على وضع نصف أموال ثمن الشقة لها باسمها، وبالفعل وضعتهم لها مثلما طلبت، وعندما أصبت في حادث وقررت عمل أكثر من عملية وطلبت منها أموالي، تبين إعطائهم لشقيقها دون علمي، وعندما طلبت منهم أموالي قالوا (مخدناش منك حاجة)، وبدلا من أن تقف زوجتي بجانبي في محنتي تشاجرت معي لمطالبة أشقائها بأموالي، فتركت المنزل وغادرت ولم أسال فيها مطلقا، وعندما قررت العودة للمنزل رفضت إلا بإحضار أموالي من أشقائها أولا”.

استطرد: “لم تنتهي وقاحتهم عند هذا الحد، بل استغلوا عدم وجودي في المنزل وقاموا بأخذ بناتي عنوة، وباليوم التالي ذهبوا لمكان عملي لفضح أمري بكلام غير صحيح وهو أني رافض الإنفاق على بناتي لتشويه صورتي في مكان عملي”.

محكمة الاسرة خلع إثبات نشوز زوجته راتب شهري

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