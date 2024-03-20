الأسبوع الـ29 من الليجا.. أتلتيك بيلباو يدخل المربع الذهبي على حساب أتلتيكو مدريد

تسبب فوز نادي أتلتيك بيلباو، وهزيمة نادي أتلتيكو مدريد في الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري الإسباني، في دخول أتلتيك بيلباو المربع الذهبي، وخروج أتلتيكو مدريد منه.

وكان أتلتيك بيلباو قد تغلب على نادي ديبورتيفو ألافيس الصاعد حديثا إلى الليجا بنتيجة هدفين نظيفين في حين انهزم نادي أتلتيكو مدريد على يد نادي برشلونة بنتيجة 3 أهداف دون رد.

وبذلك كرر أتلتيك بيلباو فوزه على ألافيس بنفس النتيجة التي تحققت في الأسبوع السادس.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي الذي سجله أتلتيك بيلباو، إذ تغلب في الأسبوع الـ28 على نادي لاس بالماس الصاعد حديثا إلى الليجا بنتيجة هدفين دون مقابل.

كيف دخل أتلتيك بيلباو المربع الذهبي؟

الانتصارات

وبهذا الفوز، صعد أتلتيك بيلباو إلى المركز الرابع بعد أن كان يحتل المركز الخامس بارتفاع رصيده إلى 56 نقطة جمعها من 16 انتصارا منها 11 انتصارا على ملعبه على أندية ريال بيتيس، وقادش، وألميريا، وسيلتا فيجو، ورايو فاليكانو، وأتلتيكو مدريد، ولاس بالماس، وريال سوسيداد، وريال مايوركا، وجيرونا، وألافيس في حين الانتصارات الخمسة التي تحققت خارج ملعبه، فعلى أندية أوساسونا، وألافيس، وفياريال، وإشبيلية، ولاس بالماس.

التعادلات

تعادل الفريق أيضا 8 مرات بواقع بواقع 3 تعادلات على ملعبه تعادلان إيجابيان مع ناديي خيتافي، وفالنسيا، وتعادل سلبي مع نادي برشلونة بينما التعادلات الخمسة التي حدث خارج ملعبه 3 تعادلات بنتيجة سلبية مع مايوركا، وقادش، وألميريا، وتعادلان بنتيجة إيجابية مع جيرونا، ونادي غرناطة الصاعد حديثا إلى الليجا.

الهزائم

أما الهزائم، فتلقى 5 منها هزيمة وحيدة على ملعبه على يد نادي ريال مدريد بنتيجة هدفين نظيفين في الأسبوع الأول فيما الـ4 هزائم التي تلقاها خارج ملعبه، فعلى يد ريال سوسيداد، وبرشلونة، وفالنسيا، وريال بيتيس.

سجل أتلتيك بيلباو 50 هدفا بمعدل تسجيل 1.7 هدف في المباراة الواحدة، وهداف الفريق هو اللاعب الإسباني جوركا جوروزيتا بتسجيله 11 هدفا في حين استقبلت شباكه 26 هدفا بمعدل استقبال 0.9 هدف في كل مباراة، وهو الثاني من حيث الأقوى دفاع.

فهل يستطيع أن يحافظ أتلتيك بيلباو على تواجده في المربع الذهبي؟

فهو لم يدخله منذ موسم 2013 – 2014.

على الجانب الآخر، خسر أتلتيكو مدريد أمام برشلونة للمرة الثانية في الدوري الإسباني إذ خسر بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الـ15.

تكبد أتلتيكو مدريد الخسارة الثانية على التوالي إذ خسر أمام قادش بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع الـ28.

كيف خرج أتلتيكو مدريد من المربع الذهبي؟

الانتصارات

بهذه الخسارة نزل أتلتيكو مدريد إلى الترتيب الخامس بعد أن كان يتواجد في الترتيب الرابع بتجمد رصيده عن 55 نقطة حصدها من 17 انتصارا منها 13 انتصارا على ملعبه على غرناطة، والريال، وقادش، وريال سوسيداد، وألافيس، وفياريال، ومايوركا، وألميريا، وإشبيلية، وفالنسيا، ورايو فاليكانو، ولاس بالماس، وريال بيتيس بينما الانتصارات الأربعة التي تحققت خارج ملعبه، فعلى رايو فاليكانو، وأوساسونا، وسيلتا فيجو، وغرناطة.

التعادلات

و4 تعادلات، وهو الأقل تعادلا بواقع تعادل واحد على ملعبه كان إيجابيا بنتيجة 3 أهداف لمثلها مع خيتافي في الأسبوع الـ18 أما التعادلات الثلاثة التي حدثت خارج ملعبه سلبيا مع ريال بيتيس، وبنتيجة إيجابية مع ناديي الريال، وألميريا.

الخسائر

فيما الخسائر، فقد تكبد 8 منها خسارة يتيمة على ملعبه أمام برشلونة في الأسبوع الـ29 في حين الخسائر السبع التي تكبدها خارج ملعبه أمام فالنسيا، ولاس بالماس، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وجيرونا، وإشبيلية، وقادش.

أحرز أتلتيكو مدريد 54 هدفا بمعدل احراز 1.9 هدف في اللقاء الواحد، وهداف الفريق هواللاعب الإسباني ألفارو موراتا باحرازه 14 هدفا في حين تلقت شباكه 34 هدفا بمعدل تلقي 1.2 هدف في كل لقاء.

لم يخرج أتلتيكو مدريد من المربع الذهبي منذ موسم 2011 – 2012 إذ أنهاه في الترتيب الخامس.