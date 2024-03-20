500 جنيه منحة عيد الفطر.. وهدية جديدة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة

كشفت الشيماء عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزاة العمل، عن تفاصيل عن منحة عيدالفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة.

وقالت "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن وزارة العمل تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة منذ سنوات، لافتة إلى أنه تم تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة منذ عامين.

وأوضحت أنه كانت تُصرف للعمالة غير المنتظمة 4 منح دورية في عيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي وعيد العمال، تبلغ قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات، وتم استحداث منحتين جديدتين.

وأوضحت أنه "أصبحت هناك منحتان جديدتان، وهما منحة رمضان، والتي تم صرفها قبل شهر رمضان، والأخرى تخص منحة عيد الميلاد المجيد".

وأشارت إلى أن هناك منحًا تم استحداثها تخص مواجهة الحوادث، لحماية العامل في موقع العمل أو أثناء ذهابه أو إيابه من العمل، وذلك لتقدم الوزارة المساعدات اللازمة لأهل المصاب، والتي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه تصرف في حالة الوفاة أو العجز الكلي.