"حياة كريمة" تعين "بائع حمص" وتمنحه بضاعة وأجهزة كهربائية (فيديو)

دعم برنامج "حياة كريمة" الذى يقدمه أيمن مصطفى، على قناة dmc، بائع حمص، والذي اقترب منه أحد معدى البرنامج باعتباره موظف ويقوم ببحث اجتماعى عنه لمساعدته، ثم تركه ولكنه طلب منه أن يظل مكانه.

وظهر خلال الحلقة رجل مسن، يحتاج مبلغ 1000 جنيه، لدفع إيجار بيته، ليقوم بائع الحمص بمساعدته رغم حاجته هو أيضا للمال.

والتقى أيمن مصطفى ببائع الحمص مرة أخرى، وسأله عن أحواله، مشيرا إلى البضاعة التي منحتها مؤسسة حياة كريمة له، للعمل بها، قائلا: "عرفنا انك محتاج غسالة ودولاب وقررنا نشيل من عليك شوية"، واصطحبه إلى محل موبيليا وأجهزة كهربائية، الأمر الذي تسبب في سعادة غامرة لبائع الحمص.