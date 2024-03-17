الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سعد الصغير صارخا على الهواء بعد عرض فيديو لـ بوسي: "يا كدابة"

سعد الصغير
سعد الصغير

انفعل الفنان سعد الصغير بعد عرض أحد مقاطع الفيديو والتي كانت جزءا من لقاء الفنانة بوسي بإحدى حلقات برنامج "العرافة"، مؤكدة خلالها أنها تواصلت مع الفنان سعد الصغير بشأن والدها.

وقال "لصغير"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناة "المحور"، ممسكا بالمصحف، وموجها حديثه للفنانة بوسي: "ياكدابة والله ماحصل الكلام ده وهي لا كلمتني ولا ردت على اتصالاتي".

وأضاف: "الفنانة بوسي بتقول إنها مكنتش على خلاف مع والدها، وهي أصلا استعرت منه ومرضيتش تجيبه فرحها، وعشان تضمن أنه ميجيش فرحها، قالتله هبعتلك بدلة وعربية وتيجي تحضر فرحي، والراجل فضل مستني وفي الآخر مبعتتلوش حاجة".

وأكد الفنان سعد الصغير، أن الفنانة بوسي رفضت مسامحة والدها قبل وفاته، قائلا: "أبوها حتى لو عمل أيه كل اللي طلبناه منها تيجي تفرح أبوها وتقعد معاه وهي مرضيتش ترد عليا أصلا وهو كان عايز منها 4000 جنيه بس عشان عملية في عينه".

سعد الصغير بوسى العرافة برنامج العرافة بسمة وهبة

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