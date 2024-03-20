6 مصابين في "مشاجرة طما" بسوهاج

وقعت مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما، بناحية قرية المدمر دائرة المركز، أسفرت عن اصابة 6 مواطنين بإصابات متفرقة بالجسم.

بداية الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية المدمر دائرة مركز طما شمال المحافظة بسبب خلافات بين طرفي المشاجرة نتج عن المشاجرة إصابة عدد من المشاركين فيها، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين وجود مشاجرة بناحية قرية المدمر دائرة مركز طما بين طرفين وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف على الآخر بسبب خلافات بينهما.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة وملابساتها.