"حنان نصابة ودبست السويركى فى 6000 جنيه".. أهم أحداث الحلقة التاسعة من حق عرب
شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب ذهاب عرب السويركي لحنان ليخبرها بأنه تمسك بها وواجه المعلم عبدالربه برفضه زيجة ابنته سميحة .
وأثناء استقلالهما السيارة معا تفاجئت حنان بصديقتها وبرفقتها أحد الأشخاص وقامت بالنداء عليها طالبة منها النزول من السيارة، وفور نزولها تشاجر معها هذا الشخص مطالبا أمواله ، فعلي الفور خرج عرب من سيارته وتشاجر مع هذا الشخص قائلا : “ أنت ازاي تعلي صوتك عليها كده”، فرد عليه "نصبت عليا في 6000 جنيه"
وبسؤال حنان أخبرته بأنها اشترت منه بضائع وسرقت منها ولن تستطع تسديد أمواله، فقام عرب بإعطاءه مبلغ 3000جنيه، وطلب منه الحضور في اليوم التالي لأخذ باقي أمواله .
وانطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب علي قناه on
مسلسل حق عرب ملخص الحلقة 8
وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، عودة سميحة ابنة عبدربه "رياض الخولي"، المنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بزواجها من عرب السويركي.
مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10
وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي الحقيقية، هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوان ولا يجوز زواجهما.
مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة 10
وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرب السويركي هو ابن عبدربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.
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