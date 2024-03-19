قصور الثقافة تقدم "قارب بلا صياد" على مسرح ثقافة دمنهور

على مسرح قصر ثقافة دمنهور، قدمت أولى ليالي العرض المسرحي "قارب بلا صياد" ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث النص حول رجل الأعمال ريكاردو الذي يتعرض لخسارة ثروته في البورصة ويتخلى عنه جميع حلفائه، وفي لحظات ضعفه يظهر له الشيطان ويعرض عليه أن يعيد له كل ثروته مقابل أن يرتكب جريمة قتل وليس شرطا أن يرتكبها بيده، ولكن يكفى النية المعنوية للقتل، فيوافق ولكنه أثناء التنفيذ يسمع صرخة زوجة القتيل، فتظل عالقة في ذهنه فيقرر السفر لزيارة هذه الأسرة والتعرف على زوجه القتيل ومحاولة التكفير عن ذنبه.

"قارب بلا صياد" لفرقة قصر ثقافة دمنهور المسرحية، قصة أليخاندرو كاسونا، وإخراج عمرو جلال، معالجة درامية منير الركايبي، رؤية موسيقية وألحان مصطفى يسري، أشعار بسمة إسماعيل، ديكور تقى جمال.

العرض تمثيل محمد أبو شعرة، نورهان مازن، أحمد القسطاوي، أحمد حسنين، أسماء ياسر، رانيا صبري، فاطمة توفيق، حسام شرف، محمد مبروك، مصطفى كفافي، مصطفى عبدالمنعم، سيف الخنيزي، محمود المسيري، أيمن عبداللاه، أحمد ماميش، نور أبو شعرة، منة الأشقر، مصطفى القطري، طارق مصطفى، أحمد سرور.

يقدم العرض يوميا بالمسرح في التاسعة مساء، ويستمر إلى الجمعة 22 مارس الحالي، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

وتشهد أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات متنوعة ومكثفة خلال الفترة الحالية احتفالا بشهر رمضان، وتنظم الهيئة عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار الشهر، في برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، بالإضافة إلى عروض الموسم المسرحي وغيرها من الفعاليات.