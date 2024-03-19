الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية

بطولة زد تحت 17 عاما
بطولة زد تحت 17 عاما

تنطلق النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس الجاري، بنادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا وهم: زد إف سي، والأهلي، والزمالك، والمقاولون العرب، وإنبي، وبيراميدز، وفينورد روتردام الهولندي، وفيتوريا البرتغالي، وأستون فيلا الإنجليزي، وفنربخشة التركي، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني، لتصبح "كأس زد " أكبر بطولة دولية للناشئين في مصر.

يأتي تنظيم بطولة كأس زد الدولية، في إطار استراتيجية إدارة نادي زد الرياضي لإعداد أقوى قطاع ناشئين في مصر من خلال تنظيم بطولات عالمية يشارك فيها أندية محلية وأجنبية كبرى، لتوفير احتكاك للاعبين مع مدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات اللعب في المنافسات الكبرى.

حرصت إدارة نادي زد الرياضي، على توفير كل احتياجات الفرق المشاركة، لإبراز قدرة الرياضة المصرية على تنظيم بطولات دولية كبرى في ظل ما تتميز به من منشآت رياضية على أعلى مستوى، وخبرات إدارية قادرة على تنظيم الفعاليات العالمية، وكذلك تنظيم جولة سياحية للفرق الأوروبية المشاركة في عدد من المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة، لدعم جهود الترويج للسياحة المصرية.

ومن المقرر أن يفتتح النسخة الجديدة بطولة كأس زد الدولية للناشئين، السيد/ هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لزد للاستثمار الرياضي.

وتلعب في اليوم الأول من البطولة 6 مباريات بين زد إف سي مع يونيون برلين، وبيراميدز مع بلاكبيرن روفرز، والأهلي مع أستون فيلا، وفنربخشة مع المقاولون العرب، والزمالك مع فينورد روتردام، وإنبي مع فيتوريا.

وفي اليوم الثاني يواجه الأهلي نادي فنربخشة، ويلتقي أستون فيلا مع المقاولون العرب، وإنبي ضد الزمالك، وفينورد مع فيتوريا، وزد إف سي مع بيراميدز، وبلاكبيرن روفرز ضد يونيون برلين.

وتختتم الجولة الأولى بمباريات فيتوريا مع الزمالك، وإنبي مع فينورد، وزد أمام بلاكبيرن روفرز، ويواجه يونيون برلين فريق بيراميدز، ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، وأستون فيلا مع فنربخشة.

ويتميز نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، بتوافر أحدث المنشآت الرياضية القادرة على استضافة وتنظيم كبرى البطولات الدولية.

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