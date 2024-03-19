ضبط تشكيل إجرامي لسرقة السيارات بالتجمع وعصابة نشل بالموسكي

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط عصابة نسائية في الموسكي لسرقة المواطنين بأسلوب النشل وتشكيل إجرامي بالتجمع الخامس لسرقة السيارات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتان لهما معلومات جنائية؛ بدائرة قسم شرطة الموسكي لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "النشل".

وعثر بحوزتهما على 3 حافظات نقود خاصين بثلاث سيدات– مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

كما تم ضبط عاطلان لهما معلومات جنائية مقيمان بنطاق محافظتي الغربية والبحيرة؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وبحوزة أحدهما سيارة "مبلغ بسرقتها" في التجمع.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي في سرقة السيارات باستخدام السيارة المضبوطة والتصرف في السيارات بالبيع لعملائهم (4 أشخاص "سيئ النية") تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارات المستولى عليها.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدوها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.