حبس "عصابة القليوبية" بعد سقوطهم فى قبضة المباحث بالساحل

أقرت عصابة القليوبية المكونة من 5 أفراد بعد القبض عليهم في دائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بتفاصيل سرقة مبلغ مالي من خزينة أحد الشركات، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة القضية.

وأقر المتهمون أنهم تمكنوا من اقتحام مقر الشركة عقب رصدها والتأكد من عد تواجد أي من العاملين، ونجحوا في فتح الخزينة واستيلاء على مبلغ مالي.

وأرشد المتهمون عن المبلغ المالي المتبقى من السرقة، وعثر بحوزتهم على سلاح ناري ودراجة نارية وفرد وهواتف محمول قام بشرائها من حصيلة السرقة.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمد حنفي رئيس مباحث الساحل، يفيد بالقبض على 5 عناصر إجرامية متهمين بسرقة مبلغ إلي من خزينة إحدى الشركات.