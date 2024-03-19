مايا مرسى تبحث مع رئيسة لجنة الأسرة بأوزبكستان التعاون بملف تمكين المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن برامج الشمول المالي تهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديا وماليا، وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، بجانب رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس مع باربيبوييفا أوزودا، رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزبكستان؛ لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بنيويورك.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي- خلال اللقاء، وفقا لبيان المجلس اليوم الثلاثاء- أن برامج الشمول المالي تهدف أيضا إلى محو الأمية الرقمية للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

واستعرضت التقدم المحرز بملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وبرامج ريادة الأعمال التي تهدف إلى تنمية مهارات السيدات بإدارة المشروعات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

من جانبها، وجهت باربيبوييفا أوزودا الشكر لرئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، على جهودها وتعاونها وحضورها المنتدى الدولي حول "خبرة أوزبكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة" بالعاصمة سمرقند في أوزبكستان.

وأكدت أهمية البناء والعمل على مخرجات منتدى سمرقند لتحقيق الاستفادة القصوى في هذا الصدد، مشيرة إلى أن هناك تشابها كبيرا بين الجانبين في الاهتمامات الخاصة بالمرأة، لافتة إلى جهود دولتها في إصدار التشريعات وفي مجالات التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وصحة المرأة.