موعد إعادة عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8

يبحث العديد بشكل يومي عن موعد بعض من المسلسلات الرمضانية لمتابعة أحداثها دومًا، ويعتبر مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد من المسلسلات التي تنال إعجاب واهتمام العديد من المشاهدين، ذلك المسلسل انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد اعادة الحلقة 8

بعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل أحداث الحلقة 7

شهدت الحلقة السابعة، البداية بحديث يحيى مع شقيقته زهرة ورامي صديقهم والكائن الفضائي عن أن الطاقة السلبيىة في العالم يرى أنها تنخفض، ويعرض عليه رامي أماكن جديدة يخوض فيها مغامرات جديدة.

مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة التاسعة

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، ويعرض ايضا على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.