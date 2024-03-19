الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"مصر للتميز الحكومي" تعقد اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة القناة

لجنة تحكيم جوائز
لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي، اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية لجامعة قناة السويس في نسختها الاولى لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة، وذلك بحضور د. ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، د. أشرف عبد الباسط الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتيفوردشاير د. محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي.

جائزة مصر للتميز الحكومي


وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أن التوسع الذي شهدته الجائزة في تطبيق منظومة التميز الداخلية على مستوى الجامعات بنسختيها لتضم 13 جامعة من اجمالي 27 جامعة حكومية؛ بهدف تعميق ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية كافة وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024.


كما أكدت سهى سعيد، على أن الجامعات من أهم  أدوات التطوير فى المجتمع ليس فقط لدورها الريادي فى مجالات التعليم والبحث العلمي ولكنها بمثابة منارة للمعرفه والابتكار.

جوائز التميز الداخلية


وأشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالتعاون المثمر بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومي، معربًا عن تقديره للعلاقة بين الجانبين، موضحا حرص الجامعة الدائم على تقديم كل الدعم، وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات وقدرات منتسبي الجامعة، في كافة المجالات.

وأشاد بالجهود التي قدمتها الجائزة طوال الفترة السابقة، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز والحرص على تطوير الأداء وتنمية القدرات، والتي انعكست على أداء وكفاءة الجامعة لتفعيل منظومة التميز الداخلي بها.


وأشاد الدكتور أشرف عبدالباسط، بدعم القيادة الرشيدة للجامعه للدفع بمسيرة التميز فى الجامعه وبين كلياتها المختلفه. 


تجدر الإشارة إلى تقدم عدد 11 كلية بجوائز التميز المؤسسي "فئة الكليات الحكومية" لتتأهل الى مرحلة الزيارات الميدانية 5 كليات تنافست داخليا للفوز بجائزة جامعة قناة السويس  للتميز الداخلي تمهيدًا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة 2024.


جاء الاجتماع بحضور د. حازم شرف الدين استشاري التدريب وتوكيد الجودة، إسراء حسني مسؤل الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي، د. محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، ود.  رفيق عبدالرحمن الأستاذ بكلية الزراعة.

جائزة مصر للتميز لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية جامعة قناة السويس جوائز التميز

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