الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة

"لو بتعانى من الصداع النصفى فى نهار رمضان".. طرق طبيعية لحل المشكلة‏

الصداع النصفى
الصداع النصفى

يُعتبر الشعور بالصداع الناس في خلال شهر رمضان الكريم من أكثر الأمور التي يعاني منها الكثير خاصة من يقوم بالعمل خلال نهار رمضان يزداد لديهم الشعور بالصداع النصفي نتيجة عدم تناول القهوة وكذلك الطعام والماء.

‏وهناك بعض الطرق التي تساعد في تقليل الشعور بالصداع النسفي خلال نهار رمضان، وذلك بحسب ما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك بعض الأعشاب التي يساعد استنشاقها في تقليل الشعور  بالصداع النصفي، وذلك من خلال استنشاق مطحون الجنزبيل فيساعد استنشاقه فى تقليل التوتر والقلق الامر الذي قد يسبب الاصابة بالصداع النصفي لذا يجب الحرص على القيام بهذا الأمر باستمرار.

ومن ضمن الأشياء التي تساعد فى تقليل الشعور بالصداع النصفي خلال شهر رمضان، استنشاق زيت النعناع فيساعد فى تقليل الشعور بالصداع النصفي، فيمكن استنشاقه او دهن منطقة الجبهة بزيت النعناع.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فيجب الحرص استخدام زيت الزيتون لأنه يحتوي على مركبات طبيعية هامة قد تساعد على مقاومة الالتهابات، مثل مركب الأوليكانتال (Oleocanthal) وحمض الأوليك وأحماض أوميجا 3 والالتهابات عموما والتي تعد إحدى العوامل المحتملة للاصابة بالصداع النصفي، لذا فان استنشاق زيت الزيتون يقلل من الشعور بالصداع النصفي ويمكن دهن الجبهة بزيت الزيتون لتقليل الصداع النصفي.
كما يجب الحرص على استنشاق الروزمارى، فيحتوى زيت إكليل الجبل  على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومسكنات لذا فيساهم بشكل كبير فى تقليل الشعور بالصداع النصفي،  ويساعد فى تقليل التوتر وتخفيف الآلام وتحسين الدورة الدموية، والتي يمكن أن تساعد جميعها في الصداع، وكذلك زيت اللافندر يعتبر من اقوي الزيوت التي تساعد فى خفض التوتر والقلق لذا يجب الحرص على استخدمه باستمرار. 

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