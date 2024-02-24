السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الصداع وعلاجه

الصداع
الصداع

الصداع  مرض شائع يؤثر على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ويتراوح من الانزعاج الخفيف إلى الألم المنهك، في حين أن مسكنات الألم توفر الراحة، إلا أن الاستخدام المتكرر يمكن أن يؤدي إلى التبعية والآثار الجانبية المحتملة، ولحسن الحظ، يمكن للعديد من العلاجات الطبيعية أن تخفف الصداع بشكل فعال دون الحاجة إلى دواء.

الصداع النصفي اضطراب عصبي.. لا تتجاهله

أسباب الصداع 

ويعد الجفاف هو أحد الأسباب الشائعة للصداع، مما يجعل تناول السوائل الكافية أمرًا ضروريًا للوقاية والتخفيف. أظهرت الدراسات أن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في بنية الدماغ ووظيفته، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الصداع، للبقاء رطبًا، واحرص على  شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وأكثر إذا كنت تمارس أنشطة شاقة أو في الطقس الحار، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأطعمة المرطبة مثل البطيخ والخيار والحساء يمكن أن يكمل تناول السوائل ويساعد في تخفيف الصداع الناجم عن الجفاف.

الاجهاد المزمن 

 ويعد الإجهاد المزمن هو مساهم كبير في الصداع التوتري والصداع النصفي، ويمكن أن يؤدي تطبيق تقنيات تقليل التوتر إلى تخفيف أعراض الصداع بشكل فعال ومنع تكرارها. ممارسات مثل تمارين التنفس العميق، والتأمل، واليوجا، واسترخاء العضلات التدريجي تعزز الاسترخاء وتقلل من توتر العضلات، وتخفف من الانزعاج الناتج عن الصداع. يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم والنوم الكافي وإنشاء حدود صحية أيضًا في تخفيف مستويات التوتر وتعزيز المرونة العامة لمسببات الصداع.

الزيوت العطرية

وتم استخدام الزيوت العطرية لعدة قرون للتخفيف من الأمراض المختلفة، بما في ذلك الصداع. تمتلك بعض الزيوت، مثل النعناع واللافندر والأوكالبتوس، خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات يمكن أن توفر الراحة من أعراض الصداع. استنشاق الزيوت العطرية من خلال استنشاق البخار، أو نشره، أو وضعه موضعيًا على الصدغ والرقبة يمكن أن يهدئ الصداع بشكل فعال ويحفز الاسترخاء. يوصى بتخفيف الزيوت العطرية بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز لمنع تهيج الجلد وتعزيز الامتصاص.

دواء السوائل الكافية الجفاف الخيار لبطيخ

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الصداع النصفي اضطراب عصبي.. لا تتجاهله

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