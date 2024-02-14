اليوم العالمى لسرطان الأطفال.. 10 علامات للإصابة بالمرض لا تتجاهلها

يمكن أن تشكل سرطانات الأطفال تحديًا كبيرًا نظرًا لصعوبة فحصها وتشخيصها وأسبابها غير المعروفة في كثير من الأحيان.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن بعض الالتهابات المزمنة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس إبشتاين بار والملاريا، هي من بين عوامل الخطر للإصابة بسرطان الأطفال.

وفي كل عام، يصاب حوالي 4 آلاف طفل ومراهق حتى سن 19 عامًا بالسرطان، تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا من سرطانات الأطفال سرطان الدم وسرطان الدماغ والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة، مثل ورم الخلايا البدائية العصبية وورم ويلمز. السرطان هو السبب الرئيسي للوفيات في جميع الفئات العمرية، بمن في ذلك الأطفال، لا ينبغي تجاهل العلامات الواضحة للسرطان لدى الأطفال.

إذا كان طفلك يفقد وزنه بسرعة دون أي سبب أو يعاني من مشاكل متكررة مثل الصداع أو الألم وتورم المفاصل، ويشعر بالتعب في كثير من الأحيان، ويواجه مشاكل في الرؤية، والحمى المتكررة على مدى فترة طويلة من الزمن، يجب عليك استشارة الطبيب. والوصول إلى جذر المشكلة. التشخيص المبكر لسرطانات الأطفال يمكن أن يزيد من فرص الشفاء.

"سرطان الأطفال ليس كيانًا نادرًا، في كل مكان يتأثر 2 ألف طفل (أقل من 18 عامًا) بأنواع مختلفة من السرطان.السرطان، سواء كان لدى الأطفال أو المراهقين، يعطي العديد من العلامات التي لا يجب تجاهلها أو التغاضي عنها أبدًا،" كما تقول. الدكتورة ليزا بولسارا، استشارية- طبيب أطفال، أمراض الأورام الدموية، مستشفى جوبيتر، بيون.

علامات السرطان عند الأطفال لا يجب أن تتجاهلها

1. فقدان الوزن: إذا فقد طفلك وزنه فجأة والسبب غير معروف، فيجب أن تأخذ الأمر على محمل الجد. يجب أن تأخذ طفلك إلى الطبيب وتدع الطبيب يشخصه. في بعض الأحيان، قد يكون فقدان الوزن غير المبرر أحد أعراض السرطان. إذا كان فقدان الوزن يحدث بشكل مستمر، فيجب أن تكون أكثر يقظة.

2. الصداع: إذا كان طفلك يشكو من الصداع في الصباح الباكر فعليك أخذ الحذر، لأن هذا ليس طبيعيًا خاصة إذا كان الطفل يتقيأ أيضًا.

3. تورم وألم في المفاصل: إذا أبلغ الطفل أنه يعاني من تورم أو ألم شديد في المفاصل والساقين والأطراف العلوية فيجب عليك أخذه إلى الطبيب على الفور.

4. التعب: إذا كان طفلك يعاني من انخفاض مستويات الطاقة ويشكو دائمًا من التعب، فقد يكون هناك سبب أساسي وراء هذا التعب.

5. سهولة الإصابة بالكدمات: إذا أصيب أطفالك بكدمات بسهولة، فقد يعني ذلك أن أعداد الصفائح الدموية في جسمهم قد انخفضت. في بعض الأحيان يمكن رؤية الأطفال يعانون من نزيف من الأنف واللثة.

6. مشاكل تتعلق بالرؤية: قد تبدو مشاكل الرؤية طبيعية جدًا لأنك قد تعتقد أن سببها ضعف البصر. ولكن لا يزال عليك عدم تجاهل هذه المشكلة أو التغاضي عنها خاصة إذا حدثت فجأة. وفي بعض الأحيان عندما يتم وضع الشعلة فوق أعينهم، قد يشكون من مشاكل في الرؤية.

7. الحمى المستمرة: إذا كان طفلك يعاني من الحمى المستمرة لفترة طويلة جدًا أو إذا استمرت لأكثر من أسبوع ولم تكن ناجمة عن أي عدوى، فيجب الانتباه الفوري.

8. يبدأون بفقدان مهاراتهم: إذا بدأ أطفالك بفقدان المهارات التي تعلموها بالفعل، فقد يكون هذا بمثابة إنذار لك لتصبح أكثر انتباهًا.

9. ألم في العظام: إذا كان طفلك يعاني من آلام في العظام فقد لا يكون هذا طبيعيًا. ويجب عليك مراجعة طبيبك ومعرفة السبب.

10. فقدان الاهتمام بكل شيء بما في ذلك اللعب: يحب الأطفال اللعب. إذا فقد طفلك الاهتمام باللعب ويفضل البقاء في المنزل طوال الوقت، فهذه علامة تحذير. ينبغي إيلاء اهتمام فوري في هذه الحالة.