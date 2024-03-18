مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8| هل تنجح دينا الشربيني في الاحتفاظ بزوجها؟

بعد الأحداث الشيقة التي شهدها مسلسل كامل العدد الحلقة السابعة، ارتفعت معدلات البحث عبر “السوشيال ميديا” عن احداث الحلقة الثامنة من المسلسل المقرر عرضه على قناة on بشكل حصري.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8

وتشهد الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد +1، أحداثاً طريفة وكوميدية بعدما علمت الفنانة دينا الشربيني التي تجسد شخصية (ليلى) بأن ملك المتدربة تحاول خطف زوجها الفنان شريف سلامة الذي يجسد شخصية الطبيب احمد في غرامها.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 8

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد +1 اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة



ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.



قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

ابطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا