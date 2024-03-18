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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد لـ " دينا الشربيني " ملخص الحلقة 7

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1 العديد من الأحداث الشيقة والطريفة، يقدم موقع "الدستور" ملخص ماجاء خلال الحلقة السابعة التي عرضت  الأحد على قناة On.

 مسلسل كامل العدد لـ " دينا الشربيني " ملخص الحلقة 7

الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1 بدأت بقيام الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور ( ليلى) بالتفتيش في موبايل زوجها الطبيب احمد (شريف سلامة) وذلك للحفاظ على زوجها الذي تشك أنه على علاقة بالمتدربة التي تساعده  في العيادة وهي الدكتورة (ملك).

وتتوالى الأحداث واجتمعت ليلى بكل من “حياة” والدة زوجها أحمد، التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس، و"فوزية"، ميمي جمال، و"تونة"، ألفت إمام، ليجدوا لها حل لأزمتها، وقامت كل منهن بتقديم  نصيحة مختلفة عن الأخرى مما ادى إلى حدوث مشادة كوميدية بين “حياة” و"فوزية".

وطالبت ميران عبد الوارث التي تجسد شخصية (ملك) من شريف سلامة الذي يجسد شخصية الطبيب (احمد مختار) أن تقابله خارج العيادة في احد الكافيهات، لتسأله في بعض الأشياء الخاصة بمشروعها وبالفعل وافق شريف سلامة (أحمد) وقابلته (ملك) وتحدثت عن عملها ومشروعها الخاص، ولكنها تطرقت لبعض الأحاديث الجانبية عنه.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 8

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد + 1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد  + 1

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا

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