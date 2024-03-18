خلال رمضان.. خضروات احرص على تناولها في سفرة الإفطار

لا يعلم البعض أبرز الخضروات التي يجب الحرص على تناولها باستمرار خلال شهر رمضان وهو ما يجعل معظمنا لا يستفيد من فوائدها العديدة، وهو ما نسلط عليه الضوء في التقرير التالي:

البروكلي:

هذه الخضار الصليبية مليئة بعدد من العناصر الغذائية من فيتامين C إلى الألياف إلى المغنيسيوم واظهرت الأبحاث أن المركبات الموجودة في البروكلي قد تحمي من السرطان وأمراض القلب، كما أن العناصر الغذائية الموجودة في هذه الخضار الخضراء ضرورية أيضًا لتكوين العظام.

البازلاء:

يحتوي كوب من البازلاء النيئة على الكثير من الألياف – 44 جرامًا، والتي يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي وتنظم كيفية استخدام الجسم للسكر وبعد طهيها، لا تزال تحتوي على 16 جرامًا، سواء كنت تأكلها نيئة أو مطبوخة، يمكن أن تمثل البازلاء المقسمة نسبة كبيرة من 14 جرامًا من الألياف الموصى بها لكل 1000 سعر حراري من الطعام الذي يجب أن تتناوله يوميًا.

السبانخ:

يحتوي الكوب على سبع سعرات حرارية وهذا الطعام الفائق مليء بالعناصر الغذائية مثل اللوتين والفولات والبوتاسيوم والآلياف قد يساعد تناول السبانخ في الحد من بعض الأمراض المزمنة وتعزيز صحة الدماغ والقلب والعين.

القرنبيط:

يحتوي القرنبيط على 30 سعرة حرارية فقط لكل كوب، وهو يحتوي على قيمة غذائية تشمل الألياف وفيتامين C والكولين، المرتبطة بالتعلم والنوم وحركة العضلات 131415 قد تكون المركبات الموجودة في القرنبيط، مثل الخضروات الصليبية الأخرى، مضادة للسرطان، وخصائص مضادة للشيخوخة، ومضادة للالتهابات.

فلفل الألوان:

يعتبر فلفل الالوان من اكثر الخضروات الهامة التي تمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية اللازمة لصحة الجسم، ومنها الماغنسيوم والبوتاسيوم والزنك، لذا يجب الحرص على تناوله بشكل مستمر.