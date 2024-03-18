الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

رئيس جهاز السادات يتفقد مشروعات رفع كفاءة الطرق والكهرباء بالمدينة

رئيس جهاز السادات
رئيس جهاز السادات

تفقد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، يرافقه المهندس أسامة سيد، نائب رئيس الجهاز، مشروعات رفع كفاءة الطرق  والكهرباء بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية ودفع عجلة العمل  بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وتابع المهندس ياسر عبدالحليم، خلال الجولة، استكمال رفع كفاءة المحور المركزى وامتداد الجزء المتبقى من الطريق وصولًا لجامعة مدينة السادات، حيث كلف إدارة الطرق باستكمال طريق المحور المركزى حتى الطريق الفاصل بين القرية التكنولوجية وجامعة مدينة السادات، لكى يخدم المناطق السكنية الجديدة والجامعة، وكذا سرعة الانتهاء من الأعمال حتى يتم الربط  بالطرق الرئيسية.

كما تفقد رئيس الجهاز الطرق المحيطة بالقرية النسيجية، ووجه إدارة الطرق بسرعة التنفيذ للأعمال، وكذا التنبيه على إدارات الأمن والتنمية باتخاذ ما يلزم حيال المخلفات، حفاظًا على الشكل الحضاري للمدينة.

وتفقد المهندس ياسر عبدالحليم، مسارات تنفيذ 4 خطوط هوائية جهد 220ك 0ف، لربط محطات محولات الجهد العالي ببعضها حيث انتهى المرور بعقد اجتماع لحل المعوقات التى تواجه بعض المسارات، ودفع عجلة العمل.

وكلف رئيس جهاز مدينة السادات، مسئولي إدارتى الكهرباء والطرق باتخاذ ما يلزم لدفع عجلة العمل ببعض المناطق المتعارضة بالطرق لسرعة الانتهاء من الأعمال بها، وتذليل أي معوقات وسرعة الانتهاء من توريد وتركيب المكونات الخاصة بمسار تغذية محطة الصناعية الثامنة لسرعة وضع الجهد عليها.

رئيس جهاز مدينة السادات يتابع أعمال تطوير الطرق والمرافق ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة

ياسر عبدالحليم مدينة السادات أسامة سيد الطرق المناطق السكنية

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