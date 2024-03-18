"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر فبراير:



وتمثلت التوصيات في الآتي:



أولًا: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

5-استكمال جمع كل النواشف خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق



ثانيا: التسميد

اشجار الجوافة التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 1.5ك سلفات نشادر + 1/2سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 1 لتر حامض نيتريك للفدان + 1 لتر حامض كبرتيك للفدان

الرية الثالثة: 2 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان



ثالثًا: برنامج الري

السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 40 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى دفعتين في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد 20دقيقة ري بتسميد 10دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

ملحوظة في حالة وجود اي اضربات على الاشجار ويرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل او زيادة المياه يتم الري في الصباح الباكر او اخر اليوم والري الفوري بعد سقوط الأمطار.



رابعًا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والبق الدقيقي ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومته اكما سبق

2-مكافحة حفارات ساق الخوخ وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء

3-مكافحة زبول اشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكروني بمعدل 2جم / لتر ماء او الرش بالكوسيد بمعدل 2جم / لتر ماء + توبسين بمعدل 60جم / 100 لتر ماء.