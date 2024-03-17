الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فيلم يدين عبدالناصر أم عن المثلية الجنسية؟.. خالد يوسف يرد

خالد يوسف
خالد يوسف

وجهت الإعلامية أسما إبراهيم سؤالًا للمخرج خالد يوسف وخيرته بين عمل فيلم يدين فيه عصر عبدالناصر أم فيلم عن المثلية الجنسية.

ورد خالد يوسف خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "أكيد مش هعمل فيلم يدين جمال عبدالناصر، لكن ممكن أعمل فيلم عن المثلية الجنسية".

وأوضح "يوسف" أن تجربة الرئيس جمال عبدالناصر ليست فكرة نظام مر على مصر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن عبدالناصر غير البنية الاجتماعية المصرية وغير وجه الحياة في مصر.

خالد يوسف: “كان نفسي أخرج فيلم باب الحديد”

وعن سؤاله "لو أنت مخرج في الخمسينيات تحب تعمل فيلم إيه؟" رد خالد يوسف قائلًا: "كان نفسي أعمل فيلم باب الحديد".

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فيلم يدين عبدالناصر أم عن المثلية الجنسية؟.. خالد يوسف يرد

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