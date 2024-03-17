الأحد 17 مارس 2024
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سياسي

برلمانية تطالب بتكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني.. وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

شددت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، فضلا على العمل لتحقيق السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن المطالبات المصرية تعكس دور مصر الهام بالنسبة للقضية.

وقالت عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي، جسد روح التكافل والتضامن من خلال مبادراته الإنسانية وتقديمه آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت موسى، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يلعب دورا كبيرا في مساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الجهود الجبارة التي يبذلها أعضاء التحالف من جمعيات ومؤسسات خيرية لتوفير المساعدات اللازمة للأشقاء في غزة.

وأكدت، أن التحالف لعب دورًا مهما ومؤثرًا كذراع تنموي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني أصبح يضفي مزياد من الحيوية على العمل الأهلي من خلال تعاون كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم عامة ومصر خاصة.

النائبة رحاب موسى مجلس النواب الشعب الفلسطيني قطاع غزة المساعدات الإنسانية

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