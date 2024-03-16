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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 6.. تدهور حالة سهر الصايغ ومصطفى شعبان يبدأ الشك

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تدهورت حالة الفنانة سهر الصايغ في مسلسل المعلم الحلقة 6 ، بطولة النجم مصطفى شعبان، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم دراما رمضان 2024.

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 6

وتجسد الصايغ دور زوجته ولديهم حسن طفل صغير، إلا أنها علمت في الحلقات الأولى أنها مصابة بسرطان في الدم وأخفت الأمر عن شعبان، وظهرت في الحلقة السادسة وتخبرها أسما صديقتها الطبيبة أن حالتها متدهورة بعدما أرسلت الأشعة إلى أحد الأطباء والذي أخبرها بدوره بضرورة خضوع المريضة لعمليات وعلاج إشعاعي وكيماوي.

استدعاء القائمين على "ستوديو الأهرام" وصناع مسلسل "المعلم" لسماع أقوالهم

 

تفاصيل مسلسل المعلم الحلقة 6

وضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 6 ، رفضت سهر الصايغ رفضت خوفًا على شعبان وابنها من الخوف عليها، مؤكدة أنها تعلم أنها ستموت قريبًا وتريد من شعبان أن يتزوج صديقتها دهب الفنانة هاجر أحمد، حتى تطمئن عليه برفقتها.

ويبدأ الشك يساور النجم شعبان، فحين كان يقبلها من جبينها شعر أن حرارتها مرتفعة ويقول لها: “أنا كل ما ألمسك يا زمزم ألاقيكي سخنة، وكل شوية تقوليلي سبت الشباك مفتوح وجالي برد، وطول الوقت مفيش نفس للأكل، وترجيع إحنا لازم نروح لدكتور”.

 

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ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به ويظل الصراع قائم.

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