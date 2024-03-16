مظاهرات حاشدة في دول وعواصم العالم للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشارك الآلاف في مظاهرات خرجت في العاصمة البريطانية لندن وعدة مدن بريطانية، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة آرهوس ومدينة كولدنغ في الدنمارك، والعاصمة التونسية، ومدينة ميلانو الإيطالية، وهلسنبوري السويدية، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينتي فرايبورغ وأولم في ألمانيا، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي، وللمطالبة بوقف إطلاق نار فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال.

اليوم الـ162 للعدوان على قطاع غزة.. مجازر الاحتلال لا تتوقف والكارثة تتفاقم

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 162 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

بينما شنَّت طائراته الحربية عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وبحسب وزراة الصحة في قطاع غزة، فإن الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد فيها 149 شخصًا و300 إصابة؛ ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر، إلى 31 ألفًا و490 شهيدًا، و73 ألفًا و439 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.