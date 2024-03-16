بينها "الاحتفال بالمرأة".. أنشطة وفعاليات "السياحة" خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن أنشطتها خلال الأسبوع الماضي، والتي تضمنت عقد اللقاءات والفعاليات للدفع بالحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

السياحة تشارك في منتدى الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في المنتدى الذي نظمه الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال CEOE، حيث استعرض الاستراتيجية الوطنية للسياحة بمصر، مشيرًا إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والتي تعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما في المجال الفندقي.



وأوضح أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال 2023 هو 14209 غرفة محققة بذلك نسبة نمو في حجم الطاقة الفندقية في مصر وصلت إلى 7%، ليصل بذلك إجمالي أعداد الغرف الفندقية حاليًا في مصر إلى 220 ألف غرفة.

- جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي لتقييم تجربة السائحين به

شاركا نائبي وزيري الطيران المدنى والسياحة والآثار في الجولة التفقدية لمطار القاهرة الدولي والتي قامت بها اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية، وذلك لتقييم تجربة السائحين بالمطار.



وحرصت نائب الوزير على إمداد مديرى الصالات بمطار القاهرة الدولي بالمواد الدعائية والأفلام الترويجية للمقصد السياحى المصري لوضعها على الشاشات بالمطار، مع التأكيد على أهمية نشر رقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) على شاشات المطار.

ندوة بجامعة عين شمس عن "مكانة المرأة المصرية عبر العصور"

شاركت نائب الوزير لشئون السياحة في الندوة التي نظمتها جامعة عين شمس تحت عنوان "مكانة المرأة المصرية عبر العصور" بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، وقامت برفع وعي الطلبة بأهمية السياحة للدخل القومي وتعظيم العائدات من العملة الصعبة إلى جانب تعريفهم بما قامت به الوزارة نحو التركيز على السياحة الثقافية والشاطئية، وسياحة المغامرات والعائلات، مشيرة إلى الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة والتي تهدف لجذب 30 مليون سائح في عام 2028.

تكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لما يتمتع به من خبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري.



تفقد قاعة العرض لاستضافة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بألمانيا

قام وفد من الوزارة، بزيارة لمدينة كولون بألمانيا لتفقد مدى جاهزية قاعة العرض المخصصة لاستضافة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، من حيث فتارين العرض والإضاءة والأمان والحماية وغيرها.



يضم المعرض 180 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير وعدد آخر من المتاحف المصرية، ومن مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، وكان المعرض قد بدأ رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس، وأخيرًا في متحف استراليا بمدينة سيدني في نوفمبر 2023.

مشروع ترميم قصر السكاكيني

تفقد مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، مشروع ترميم قصر حبيب باشا السكاكيني بوسط القاهرة، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمشروع.



وقد تم الانتهاء من كافة أعمال التدعيم الإنشائي للأساسات والبدروم، كما تم معالجة الشروخ، وتطوير شبكات الكهرباء والإضاءة الداخلية والخارجية لواجهات القصر لإظهار بانوراما القصر.

- مشاركة بالدورة 18 للجنة المصرية السعودية بالرياض

شاركت وزارة السياحة والآثار في فعاليات الدورة الـ 18 للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض، لبحث سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات،وتم مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهيئة السياحة السعودية لإعداد خطط ترويجية وتسويقية للبرامج السياحية المشتركة لجذب السائحين من المناطق المستهدفة، وكذلك التعاون في مجال تدريب العاملين في القطاع السياحي.

- احتفال المتاحف المصرية بالمرأة

احتفلت متاحف الآثار في مصر باليوم العالمي للمرأة والذي وافق يوم 8 مارس الجاري، حيث تم إقامة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية والمعارض الأثرية المؤقتة بمتحف الحضارة بالفسطاط، وركن فاروق بحلوان، وكفر الشيخ.



وضمت هذه المعارض مجموعة متنوعة من المقتنيات الأثرية التي تسلط الضوء على المكانة الهامة للمرأة على مر العصور، وذلك طوال شهر مارس الجاري، حيث يشهد هذا الشهر عدة مناسبات خاصة بالمرأة، ومنها يوم المرأة المصرية والذي يوافق 16 مارس، وعيد الأم الذي يوافق 21 مارس.