خبير سياحي: “زيادة رحلات الطيران المباشر لشرم الشيخ.. وتدفقات كبيرة بحلول أبريل”

كشف رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، أن كبرى شركات الطيران الأوربية اعلنت عن زيادة رحلاتها المباشرة على شرم الشيخ بداية من 20 مارس، موضحًا أن شرم الشيخ ستشهد زيادة فى التدفقات السياحية بحلول ابريل المقبل.

وأضاف “رزق الله” فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه مع آخر شهر مارس الجارى تشهد مدينة شرم الشيخ تدفقات سياحية وافدة من الأسواق الرئيسية إلى المدينة من “إيطاليا وانجلترا ودول البلطيق وكازاخستان ورومانيا” مما يُنعش حركة السياحة الوافدة الى شرم الشيخ بعد تأثرها الشديد منذ بداية حرب غزة.

وأوضح “رزق الله” أن المشاركة الأخيرة للقطاع السياحى فى بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر، التى تعتبر أحد أهم البورصات والملتقيات التى تقام لصناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، قابلها ردود أفعال مبشرة من منظمى الرحلات، فقد شهد الجناح المصرى المشارك بالبورصة اقبالا كبيرا.

كما أكد منظمى الرحلات الاجنبية على زيادة حجم أعمالهم عن مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الموسم الصيفى المقبل سيشهد رواج سياحى كبير على مدينة شرم الشيخ وخاصة مع اقبال السائحين العرب.